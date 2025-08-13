ExCEO de Anglo American liderará auditoría internacional sobre el accidente en El Teniente

En marcha hay tres investigaciones —dirigidas por Fiscalía, el Sernageomin y la DT— para determinar si hubo negligencia por parte Codelco, además de esta auditoría encargada por la propia estatal para determinar las causas del derribo.

(EFE)— Codelco anunció este miércoles que el ingeniero de minas australiano, Mark Cutifani, ex CEO de la gigante minera multinacional Anglo American, presidirá el panel internacional de expertos a cargo de la investigación del derrumbe que cobró la vida de seis trabajadores en el principal yacimiento subterráneo de cobre del mundo.

“Recibo este encargo con la máxima responsabilidad, plenamente consciente del profundo impacto que ha tenido el accidente del 31 de julio y de la urgente necesidad de identificar con claridad sus causas”, afirmó Cutifani tras aceptar el rol, informó la compañía en un comunicado.

El derrumbe o «estallido de roca» se produjo tras un sismo de magnitud 4,2 en la escala Richter en el sector Andesita, una de las cotas más profundas de la mina, ubicada en la región de O’Higgins, a 120 kilómetros al sur de Santiago, y se considera la mayor tragedia en tres décadas.

Hasta hoy, todavía no se ha esclarecido si el sismo fue originado de manera natural o fue provocado por las propias perforaciones de Codelco.

“Este trabajo será clave para la minería subterránea y para fortalecer la seguridad de todos quienes trabajan en ella”, agregó Cutifani.

En marcha hay tres investigaciones —dirigidas por Fiscalía regional de O’Higgins, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección del Trabajo— para determinar si hubo negligencia por parte de la compañía, además de una auditoría internacional encargada por la propia estatal para determinar las causas del derribo.

El grupo de expertos analizará a partir de ahora la respuesta de Codelco al accidente, evaluará los factores técnicos, humanos y culturales que pudieron influir en la tragedia, y propondrá medidas para prevenir hechos similares, informó la compañía.

La investigación se iniciará a partir de la información levantada por la auditoría interna que realiza Codelco y por los hallazgos de Sernageomin como autoridad técnica.

El directorio de Codelco destacó que Mark Cutifani, cuyo liderazgo en el panel fue aprobado por unanimidad, reúne “credenciales excepcionales” para liderar esta evaluación “por su experiencia global, su liderazgo en seguridad y su capacidad para impulsar transformaciones profundas”.

Con una condecorada y reconocida trayectoria por su liderazgo en la industria minera, Cutifani comenzó su carrera en 1976 en Australia y ha dirigido operaciones en 20 países y más de 30 minerales y metales.

Durante su gestión como CEO de Anglo American (2013-2022) logró una reducción de 87% en incidentes graves, duplicó la productividad laboral y redujo en 40% los costos unitarios reales, alcanzando retornos anuales para los accionistas de un 22% promedio. Antes, como CEO de AngloGold Ashanti, encabezó una profunda transformación en seguridad y redujo en un 70% los incidentes en las minas más profundas del mundo.

En Chile, el mayor productor de cobre del mundo, según el Sernageomin, el año pasado fallecieron 11 trabajadores en nueve accidentes mineros.