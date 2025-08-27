Exalcalde Germán Codina se incorpora al comando de Kast: “El verdadero adversario es la continuidad” de este gobierno

Codina fue militante de Renovación Nacional hasta 2024.

El exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, se sumó a la campaña presidencial de José Antonio Kast (republicanos), según dio a conocer La Segunda.

El candidato presidencial destacó esta nueva incorporación, señalando que “no se suman personas con un partido político, se suman personas que creen en un proyecto político que va a cambiar Chile, que tiene la fuerza, la energía, el carácter para realizar los cambios”.

El exjefe comunal fue militante de Renovación Nacional (RN) hasta diciembre de 2024, y su arribo a la campaña del líder del Partido Republicano ocurre después de que el timonel de RN dijera que, en un eventual gobierno, Kast tendría que trabajar con sus propios cuadros.

Sobre ello, Codina afirmó al citado medio que “está mal que se produzcan estas críticas al interior del sector. Yo creo que lo más importante es centrarse en la pésima gestión que ha tenido este gobierno”.

“El adversario no está de este lado, el adversario no es Kast, no es Matthei, Parisi ni Kaiser. El verdadero adversario es la continuidad que quiere tener este gobierno con su candidata”, insistió.

Respecto a los descuelgues de Chile Vamos para apoyar la campaña de Kast, el ex RN planteó que esto ha ocurrido debido a que “muchos hemos ido observando un proceso de maduración en José Antonio Kast durante los últimos años”.