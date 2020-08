El ex fiscal y abogado Carlos Gajardo salió al paso de las declaraciones entregadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (DD.HH.) durante la tarde de este viernes, cuando afirmaron que la actual ley de libertad condicional habría impedido que Hugo Bustamante, principal sospechoso del crimen de Ámbar Cornejo, quedase en libertad en 2016.

Cabe recordar que, en 2005, Bustamante fue condenado a 15 y 12 años por dos delitos de homicidio simple, siendo recluido en la cárcel de Valparaíso hasta 2016. Ese año fue liberado tras los resultados de una sesión que realizó la Comisión de Libertad Condicional de los tribunales de justicia.

Por esta razón, desde la cartera de Gobierno aseguraron que, con la nueva normativa, se modificaron las exigencias para obtener el beneficio carcelario, pasando de simples requisitos formales (buena conducta, asistencia a escuela) a la necesidad de evaluar el riesgo de reincidencia y las posibilidades de reinserción de los condenados.

No obstante, el ex fiscal Gajardo precisó que, si bien Bustamante no habría quedado en libertad en 2016, sí podría haber optado a ese beneficio dos años después, en 2018, pues la legislación aún lo permite para personas condenadas por el delito de homicidio simple.

Sin embargo, el ex fiscal Gajardo no comparte la apreciación del Ejecutivo. “El ministro de Justicia ha señalado que con la aplicación de la nueva ley, Hugo Bustamante no habría podido acceder al beneficio de la libertad condicional. A mí me parece que eso es parcialmente cierto, por cuanto la nueva ley igual permite acceder a este beneficio al cumplir la mitad de la pena, en los casos de homicidio simple, que fue por el cual fue condenado Hugo Bustamante“, explicó el abogado.

Y agregó: “Sólo se eliminó la posibilidad de pedir este beneficio al cumplir 10 años en los casos de condenas superiores a 20. Por lo tanto, en la especie, a los 13 años y medio, Hugo Bustamante podría haber pedido su libertad y, sacando las cuentas, en octubre de 2018 él podría haber estado libre”.

El ex fiscal también se refirió a la incidencia de Gendarmería en las decisiones que toman los tribunales de justicia para otorgar beneficios carcelarios, sosteniendo que “el hecho de que se exija un informe psicosocial de Gendarmería es real. Es una incorporación, pero ese informe no es obligatorio para los jueces y, por lo tanto, incluso con un informe desfavorable, la libertad condicional puede ser otorgada“.