“La violencia no es el camino”: Evelyn Matthei asegura que a seis años del estallido social “estamos peor que antes”

La candidata sostuvo que el país ha fallado en responder a las demandas sociales que motivaron la crisis.

Este viernes, en un acto conmemorativo realizado este viernes en la Iglesia de la Veracruz, la candidata presidencial Evelyn Matthei entregó un crítico balance del estallido social de 2019, a casi seis años de su inicio.

La abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas cuestionó los efectos del estallido y la forma en que el país ha enfrentado sus secuelas.

Matthei partió señalando que los hechos de octubre no pueden reducirse a una sola causa: “No fue solamente un estallido delictual, ni únicamente un problema social. Fue ambas cosas: demandas legítimas y una violencia que escapó a todo control”.

Según la candidata, el país ha fallado en responder a las demandas sociales que motivaron la crisis.

Sostuvo que “a seis años, no hemos avanzado” y detalló que en salud, las listas de espera son más largas.

“100.000 personas han muerto esperando atención médica“, expresó.

Asimismo, señaló que “en educación, seguimos estancados en calidad y equidad, y en seguridad, el miedo es parte del día a día”.

La condena de Mattehi a la violencia durante el estallido social

La exalcaldesa de Providencia fue enfática al advertir que la violencia no solo no resolvió los problemas, sino que los agravó.

“La violencia no es el camino, y si no lo entendemos, corremos el riesgo de repetir la historia”, declaró.

En ese sentido, Matthei llamó a un cambio de enfoque en el debate político y social.

De cara a la elección presidencial de noviembre de 2025, la candidata cerró su intervención con un llamado al consenso nacional: “Tenemos que querer a Chile. Resolver los problemas reales pensando en las personas, no en cálculos políticos”.