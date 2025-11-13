País evelyn matthei

Evelyn Matthei “revive” a Sebastián Piñera en un video a horas del cierre de campaña

Por CNN Chile

13.11.2025 / 17:22

{alt}

Lo hizo en el marco de un registro audiovisual donde diversas figuras de la familia Piñera le han dado su apoyo, tanto para esta elección, como en su aventura presidencial de 2013, cuando fue derrotada por Michel Bachelet.

A horas de llevar a cabo su cierre de campaña, la candidata presidencial de Chile Vamos difundió un video en sus redes sociales en donde “revive” al fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Lo hizo en el marco de un registro audiovisual donde diversas figuras de la familia Piñera le han dado su apoyo, tanto para esta elección, como en su aventura presidencial de 2013, cuando fue derrotada por Michel Bachelet.

Es así como la exprimera dama Cecilia Morel, aparece en el registro, destacando las cualidades de Matthei e incluso el mismo Piñera cuando estaba vivo.

Al final del registro, se ve una imagen de Piñera, de espaldas, entrando a la sede de la UDI, donde en su ingreso está Matthei.

Revisa el video completo

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Evelyn Matthei (@evelynmatthei)

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

País Jueza Irene Rodríguez presenta alegatos ante Corte de Apelaciones por polémica fuga de sicario del Rey de Meiggs
Megatoma de San Antonio: Municipalidad afirma que ante el desalojo "no tiene los recursos suficientes para el albergue"
Museo Violeta Parra comenzará obras de rehabilitación con miras a su reapertura en 2026
Delegación RM respondió a críticas de Parisi tras rechazo a cierre de campaña en Puente Alto
Víctor Espinosa: "Si Kaiser me nombra ministro de Hacienda, estaré yo a cargo"
Corte de Apelaciones de Arica confirma que sujeto abatido por ataque armado era funcionario del tribunal