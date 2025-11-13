Evelyn Matthei “revive” a Sebastián Piñera en un video a horas del cierre de campaña

Lo hizo en el marco de un registro audiovisual donde diversas figuras de la familia Piñera le han dado su apoyo, tanto para esta elección, como en su aventura presidencial de 2013, cuando fue derrotada por Michel Bachelet.

A horas de llevar a cabo su cierre de campaña, la candidata presidencial de Chile Vamos difundió un video en sus redes sociales en donde “revive” al fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Es así como la exprimera dama Cecilia Morel, aparece en el registro, destacando las cualidades de Matthei e incluso el mismo Piñera cuando estaba vivo.

Al final del registro, se ve una imagen de Piñera, de espaldas, entrando a la sede de la UDI, donde en su ingreso está Matthei.

