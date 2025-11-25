Evelyn Matthei reaparece tras derrota en las presidenciales: “La vida sigue, queda Evelyn para rato”

Sin aludir al balotaje, la excandidata de Chile Vamos afirmó en redes sociales que está de regreso "con ganas de contar todo lo que se viene".

Este martes, Evelyn Matthei reapareció tras su derrota en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 16 de noviembre, afirmando que “queda Evelyn para rato“.

Quien fuera la candidata de Chile Vamos publicó un video en el que se refirió a su situación actual, evitando por completo referirse a la segunda vuelta presidencial.

Tanto ella como su sector decidieron apoyar a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta, donde el candidato republicano se enfrentará a Jeannette Jara, candidata del oficialismo/DC.

Desde que perdió, la exalcaldesa de Providencia se ha mantenido al margen, hasta este martes que publicó en sus redes sociales. “La vida sigue, y yo también“, partió señalando.

“Hoy quiero agradecerles todas sus muestras de cariño, sus mensajes y los regalitos que me han enviado. De verdad, se pasaron”, agregó Matthei en la publicación.

Sin aludir al balotaje, agregó que está de regreso “con ganas de contarles todo lo que se viene (…). Ya les iré contando más novedades. Por ahora, les dejo un abrazo gigante e infinitas gracias por todo y tranquilos, que queda Evelyn para rato“.

“Voy a ir contestando todo lo que he recibido, pero me voy a demorar porque de verdad es mucho. Así que he querido hacer este vídeo para agradecerles a todos. Los quiero mucho, pero la vida sigue, tengo muchos planes y se los voy a contar“, cerró.