Evelyn Matthei proyecta victoria de José Antonio Kast tras votar: “Vamos a ver qué es lo que sucede a partir de marzo”

La excandidata presidencial de Chile Vamos se refirió al escenario postelectoral tras emitir su voto en la segunda vuelta, destacando las expectativas y desafíos que enfrentaría un eventual gobierno del candidato republicano a partir de marzo.

Luego de ejercer su derecho a voto en la segunda vuelta presidencial, la exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió al escenario electoral y proyectó un eventual triunfo del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Yo creo que todo indica que va a ganar hoy día José Antonio Kast. Y por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sucede a partir de marzo”, señaló Matthei tras sufragar, apuntando a los desafíos que podría enfrentar un eventual nuevo gobierno en sus primeros meses.

En ese contexto, la exministra aludió a algunas de las expectativas ciudadanas asociadas a las propuestas de campaña.

“Yo creo que hay mucha gente que efectivamente está esperando que los adultos mayores no paguen contribuciones, por ejemplo”, afirmó, junto con advertir sobre la complejidad del ajuste fiscal comprometido. “Estamos todos viendo cómo van a poder recortar los 6.000 millones de dólares en 18 meses. Eso no va a ser fácil”, añadió.

Matthei también se refirió a los planes en materia de seguridad y control migratorio impulsados por el candidato republicano. “Y obviamente que estamos viendo también cómo lleva a cabo todos los planes que tenía”, sostuvo.

Finalmente, expresó su expectativa de que estas medidas tengan un impacto positivo en el país.

“Todos esos planes que espero efectivamente le traigan mucha tranquilidad a Chile. Que puedan efectivamente sellar todos la frontera, que no entre más inmigrantes ilegales”, concluyó, señalando que, de concretarse ese escenario, “va a ser un tiempo interesante”.