Evelyn Matthei propone sumar a Harold Mayne-Nicholls a su comando en eventual segunda vuelta: “Me pareció valioso su enfoque”

El candidato independiente emergió como uno de los aspirantes mejor evaluados tras el encuentro, especialmente entre votantes indecisos.

La carrera presidencial comenzó a tomar nuevas formas tras el primer debate televisado.

Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, sorprendió este viernes al señalar que estaría dispuesta a incorporar a Harold Mayne-Nicholls a su comando, en caso de avanzar a una eventual segunda vuelta.

Durante una entrevista con Radio Genial, la aspirante a La Moneda elogió la intervención del expresidente de la ANFP, destacando su tono “esperanzador” y su capacidad para proyectar una visión de futuro.

“Me pareció valioso su enfoque positivo, más que quedarse en la crítica”, afirmó.

Mayne-Nicholls gana terreno en encuestas post-debate

Las declaraciones de Matthei se dan en un contexto en que Mayne-Nicholls emergió como una de las figuras más destacadas del debate presidencial.

De acuerdo con la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, el candidato independiente fue considerado por el 21% de los encuestados como quien más sorprendió positivamente, superando a Jeannette Jara, Franco Parisi y Johannes Kaiser, todos con un 16%.

La misma medición mostró un alza en la valoración ciudadana de Matthei, así como de José Antonio Kast y el propio Mayne-Nicholls, quienes consolidan su posición como figuras claves en la reconfiguración del mapa electoral.

Estrategias para una segunda vuelta

El gesto de Matthei busca ampliar su base de apoyo con miras a una eventual segunda vuelta.

Según sus palabras, el objetivo es articular una alianza más inclusiva, considerando la buena recepción que tuvo Mayne-Nicholls entre los votantes indecisos y moderados.