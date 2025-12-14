Evelyn Matthei previo a votar en segunda vuelta: “Espero que el país sepa escoger de la mejor manera”

La exalcaldesa y excandidata presidencial de Chile Vamos destacó el ambiente de tranquilidad con que se ha desarrollado la jornada electoral y señaló que acudirá a sufragar con calma, confiando en una decisión responsable por parte de la ciudadanía.

La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió este domingo al desarrollo de la segunda vuelta presidencial, en la que se definirá al próximo Presidente de la República entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, minutos antes de dirigirse a ejercer su derecho a voto.

A través de sus redes sociales, Matthei informó que se encontraba preparándose para sufragar, señalando que decidió acudir más tarde a su local de votación, con mayor tranquilidad, tras constatar el normal desarrollo de la jornada electoral en distintos puntos del país.

“He visto que la jornada se ha realizado con mucha tranquilidad, a pesar de que en algunos lugares ha estado lloviendo”, señaló la exministra, destacando el ambiente cívico en que se ha llevado a cabo el proceso.

En ese contexto, Matthei expresó su deseo de que el país tome una decisión informada y responsable.

“Espero que nuestro país sepa escoger de la mejor manera a quien liderará los destinos de los chilenos y chilenas”, afirmó, enviando además un saludo a la ciudadanía en esta jornada clave para la democracia.