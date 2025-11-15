Evelyn Matthei pide a Chile Vamos acusación constitucional contra juez de la Corte Suprema por caso Muñeca Bielorrusa

La candidata presidencial de Chile Vamos calificó el proceso como "lo más sucio en la historia" de la justicia chilena, tras la prisión preventiva de tres imputados.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, confirmó que su sector presentará una acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema Diego Simpertigue, en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.

El anuncio se produjo luego de que la jueza Michelle Ibacache decretara prisión preventiva para tres imputados: Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas Cociña.

Matthei calificó lo revelado en el juicio como “lo más sucio en la historia de la administración de justicia” y afirmó que es esencial dar señales claras contra la corrupción. La decisión de acusar al magistrado se basa en su relación con uno de los imputados.

Los cuestionados vínculos del magistrado

La acusación contra Simpertigue surge después de que se conociera que el juez compartió un crucero de diez días con el abogado Eduardo Lagos, a quien favoreció en un fallo a favor del consorcio bielorruso Belaz Movitec SpA.

Según reportó T13, con respecto a esto, Matthei afirmó: “Cuando se va de vacaciones con el abogado al que le da la razón en los juicios, si no es corrupto es a lo menos descriteriado”. La Corte Suprema ya inició un sumario interno contra el ministro Simpertigue.