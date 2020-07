VIDEO RELACIONADO – Patricio Santamaría (Servel) se refiere a la definición de plebiscito en un solo día (10:48)

A tres meses del plebiscito del 25 de octubre, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, comparó esta instancia con la votación por el “Sí” o el “No” de 1988.

En conversación con La Tercera, la jefa comunal dijo que “me cuesta entender por qué en Chile seguimos tan pegados en el pasado y por qué algunos defienden tanto y otros quieren destruir todo lo que sucedió hace 40 o 50 años. Creo que el plebiscito del ‘Sí’ y del ‘No’ nos hizo un tremendo daño como país. Obligó a la gente a marcar blanco o negro, cuando la realidad nunca es blanca o negra, siempre son matices de grises”.

Matthei cree que, en el caso del sufragio por el Apruebo o Rechazo, se repetirá esta polarización. “Lo que siento es que la Constitución que se creó en los años ’80, les guste o no les guste, estaba destinada a sacarnos de un nivel de pobreza muy desesperante. Y fue efectiva en eso. Pero la sociedad cambió. Nuestra sociedad hoy es muy distinta a la de los años ’80”, señaló.

Respecto a eventuales cambios en la Carta Magna, indicó: “Creo que no hay nadie que no diga que le gustaría hacer algunos cambios a la Constitución. ¿Cuál es el temor? Que los cambios sean tan locos, que nos transformen en otra sociedad. Entonces, nuevamente estamos pensando en blanco o negro”.

Crisis en el oficialismo

La alcaldesa también se refirió a la actual crisis que vive Chile Vamos tras la aprobación del retiro del 10% de fondos previsionales en el Congreso, donde parlamentarios del oficialismo apoyaron la iniciativa pese a los llamados del gobierno.

“Lo único que de verdad me preocupa es esta situación que se ha dado al interior de Chile Vamos, en que unos llaman traidores a los otros y los otros llaman no sé qué a los otros. Tener un desorden en las filas internas es una situación compleja”, sostuvo.

Asimismo, habló sobre los rumores de una posible salida de Gonzalo Blumel del Ministerio del Interior, donde ella ha sido indicada por la prensa como una eventual carta de reemplazo.

“Nadie me ha llamado para ser ministra del Interior. Ojalá que no me llamen (…) Es una situación muy difícil. Es una responsabilidad brutal”, recalcó.