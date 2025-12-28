“Ojalá algún día”: Evelyn Matthei juega con posible lanzamiento de su propia línea de maquillaje

Pese a que aclaró que, en un principio, el anuncio se trataba de una broma del Día de los Inocentes, la excandidata presidencial dejó la puerta a un eventual proyecto de belleza en el futuro.

La exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, volvió a encender la conversación en redes sociales este domingo.

Ello, tras publicar en su cuenta oficial de Instagram un anuncio que sorprendió a más de uno de sus seguidores: el lanzamiento de su primera línea de maquillaje, llamada Auténtica #ByEvelyn.

Acompañando una fotografía con un set de productos cosméticos y un mensaje celebratorio sobre un “trabajo de un mes” que la tenía “muy emocionada”, la también economista describió el proyecto como una colección destinada a inspirar autenticidad en sus posibles consumidoras.

Sin embargo, el tono festivo del anuncio pronto generó dudas entre quienes notaron que la publicación se llevó a cabo un día 28 de diciembre.

Esta fecha es tradicionalmente conocida en varios países, incluido Chile, como el Día de los Inocentes, y comprende una jornada dedicada a hacer bromas públicas.

View this post on Instagram A post shared by Evelyn Matthei (@evelynmatthei)

Hasta el momento, la publicación de Matthei ha acumulado casi 80 mil me gusta y cerca de 3 mil comentarios.

“En una de esas…”

Más tarde, la propia excandidata presidencial difundió un video donde agradeció los comentarios positivos y afectuosos, pero explicó que el lanzamiento era, de hecho, una broma por esta fecha.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el proyecto pudiera concretarse en el futuro.

“Hola, ¿cómo están? Quiero agradecer a todas las personas que han dejado comentarios tan simpáticos, amorosos, buena onda por la línea de maquillaje. Quiero también agradecer a todas las personas que realmente quieren una línea de maquillaje. Solo quiero recordarles que hoy día es 28 de diciembre, así que era broma. Pero, en una de esas, ahí veremos… Un beso, que tengan un lindo día”, expresó.

View this post on Instagram A post shared by Evelyn Matthei (@evelynmatthei)

Cerró la broma afirmando que, pese a ser una humorada, sí le gustaría llevar a cabo un proyecto así.

“Ojalá algún día se haga realidad”, afirmó, “porque me encanta compartir tips y cosas que voy aprendiendo, no soy experta, pero lo hago con cariño”.