La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a su eventual candidatura presidencial luego que en entrevista con el programa Días Contados, de Vía X, señalara que le teme a la presidencia, pero que ante la posibilidad, “no voy a decir que no”.

“Tengo pasión por Chile (…) Le temo a la presidencia, no es algo que me atraiga. Era muy joven cuando vi que mi papá llegó a un puesto muy importante, de mucho poder y vi como los amigos de siempre se van distanciando y cómo empiezan los tiburones a rondar. En segundo lugar, le temo porque la gente cambia con el poder. Le temo, pero yo soy hija de milico, yo no voy a decir que no, porque aunque las condiciones estén muy difíciles, uno trata de hacer todo lo mejor posible para que nuestro país salga adelante. Eso es, hay una sensación de responsabilidad. Y a veces, cuando miro para el lado, digo a lo mejor le toque a otro, pero en realidad yo creo que puedo ser mejor que el de al lado… o menos peor”, comentó en dicha entrevista.

Sin embargo, en un punto de prensa realizado este jueves, la jefa comunal se desmarcó de tales declaraciones: “A mí me da como vergüenza hablar del tema y me da vergüenza y me da pudor porque falta mucho tiempo, porque la ciudadanía tiene muchos problemas, porque estamos frente a una decisión que es súper importante el 4 de septiembre”.

Asimismo, agregó que “cuando uno de repente está conversando en un panel, uno dice cosas que a lo mejor no debiera haber dicho, que debiera haber cerrado el tema al tiro. Y como ayer me equivoqué y no lo cerré al tiro, lo voy a cerrar ahora: no me voy a referir al tema”.

“De verdad, no es momento, yo siento que es como una bofetada a los ciudadanos que están preocupados de la delincuencia, de la inflación, que están preocupados de qué es lo que va a pasar el 4 de septiembre, de cómo vamos a seguir el 5 de septiembre gane quien gane, creo que esas son las cosas importantes ahora y me voy a atener a eso no más”, añadió.