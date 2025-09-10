Evelyn Matthei anuncia que expulsará de Chile a 10 mil extranjeros con órdenes de salida

En el marco del debate presidencial de Chilevisión, en el cual participan los 8 candidatos que buscan llegar en noviembre a La Moneda, la exalcaldesa de Providencia anunció la expulsión de 10 mil extranjeros.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, anunció sus medidas en torno a la migración irregular en el país.

“La inmigración ilegal tiene a los chilenos ya hartos y yo creo que hay que partir diciendo eso. Hay un clima de sentir que ya es demasiado”, comenzó diciendo la exministra del Trabajo.

Matthei anunció que “nosotros lo que vamos a hacer es expulsar a diez mil que ya tienen orden de expulsión y que no saben dónde están y por eso que nosotros queremos instalar estas ciento cuarenta mil cámaras, porque en la medida, no es cierto que podamos ir ubicándolos en qué parte están en Chile, los vamos a poder”.

“Son personas que han tenido problemas con la justicia, que han delinquido. Y lo otro es que queremos también partir expulsando del país a tres mil personas que hoy día están en cárceles y que lo que queremos es que terminen de cumplir las penas en su propio país”, complementó.