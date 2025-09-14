Evangélicos alertan en Te Deum 2025 por la “desvalorización” de la vida: “Nadie puede tomar la vida de su prójimo”

Sus dichos se dan en medio del debate que ha surgido a raíz de la idea de legislar proyectos relativos a aborto sin causales y al de eutanasia en Chile.

Este domingo se llevó a cabo el tradicional Te Deum Evangélico de Fiestas Patrias con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric.

En la instancia, las iglesias protestantes levantaron la alerta por la “desvalorización” de la vida.

En el marco del mensaje central, a cargo de Eduardo Cid cortés, alto representante iglesias evangélicas y protestantes y obispo presidente de la Iglesia Misión Evangélica Wesleyana, alertó también sobre el aumento por el “amor a los bienes y al poder”.

“Vivimos en un mundo donde amor al dinero, el apego a los bienes es al parecer el mayor tesoro. Y ello se muestra a través de la acumulación, donde tener éxito o poder económico, religioso, social o político es la gran meta. O donde los discursos de odio y la mentira se expanden con cierta facilidad”, sostuvo Cid.

En esa misma línea, el pastor evangélico afirmó que “la desvalorización de la vida es un signo claro de una realidad aún más triste y dolorosa. Afirmamos como discípulos del señor, que nadie puede tomar la vida de su prójimo, la vida es un don, un regalo De Dios”.

