Evacúan Ministerio de Justicia por emanación de humo: Bomberos trabaja en el lugar

Por CNN Chile

07.10.2025 / 16:07

Bomberos informó que se trabaja en los pisos 6, 7 y 8.

La tarde de este martes, cerca de 100 trabajadores del Ministerio de Justicia fueron evacuados debido a la presencia de humo en el edificio.

De manera preliminar, se señaló que la situación habría sido provocada por un desperfecto eléctrico.

Evacúan Ministerio de Justicia por emanación de humo: Bomberos trabaja en el lugar/Agencia Uno

La emergencia se produjo en los pisos 6, 7 y 8 del edificio ubicado en la intersección de las calles Moneda y Morandé y se está investigando la causa del humo.

Bomberos informó que cinco compañías trabajan en el lugar.

No se reportaron personas heridas.

