Evacúan Ministerio de Justicia por emanación de humo: Bomberos trabaja en el lugar

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Bomberos informó que se trabaja en los pisos 6, 7 y 8.
La tarde de este martes, cerca de 100 trabajadores del Ministerio de Justicia fueron evacuados debido a la presencia de humo en el edificio.
De manera preliminar, se señaló que la situación habría sido provocada por un desperfecto eléctrico.
La emergencia se produjo en los pisos 6, 7 y 8 del edificio ubicado en la intersección de las calles Moneda y Morandé y se está investigando la causa del humo.
Bomberos informó que cinco compañías trabajan en el lugar.
No se reportaron personas heridas.
Amago de incendio en el edificio del Ministerio de Justicia, en Morandé 107, Santiago, activó una alarma y provocó la evacuación preventiva de cerca de 100 funcionarios.
Bomberos controlaron el fuego, que habría sido causado por un desperfecto eléctrico. Se ventilan pisos 6, 7 y… pic.twitter.com/pnBrygVoYB
October 7, 2025
