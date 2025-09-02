Estuvo más de dos meses: Ethan Guo logra dejar la Antártica tras polémico viaje

El joven de 19 años está a bordo del rompehielos AGB-46 “Almirante Viel” con destino a Punta Arenas.

Este lunes, el piloto estadounidense Ethan Guo logró dejar el territorio antártico chileno tras su polémico arribo sin permiso hace más de dos meses.

Cabe recordar que fue acusado por los delitos consumados de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin la autorización en aeropuerto o aeródromo.

Sin embargo, la causa judicial se cerró luego de que Guo acordará con el tribunal una donación de US$ 30 mil a la fundación Nuestros Hijos y no volver a Chile durante tres años.

Volverá a Estados Unidos

Según contó su abogado a La Tercera, el joven de 19 años se encuentra a bordo del rompehielos AGB-46 “Almirante Viel” con destino a Punta Arenas, en la Región de Magallanes.

El jurista detalló que Guo estuvo durante dos meses y un día en la Antártica y que, según las proyecciones, llegaría al sur del territorio continental chileno el sábado 6 de septiembre.

“Una vez hecho aquello, se trasladará a Santiago, donde permanecerá con un espacio de unos días, para luego regresar a Estados Unidos”, agregó el abogado.

Finalmente, afirmó que el piloto “no ha sido sancionado por ningún tribunal chileno” y que “es una persona inocente”. “Celebró una salida alternativa aprobada por el juez de garantía de Punta Arenas y hará una donación a la fundación Nuestros Hijos”,