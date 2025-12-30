Estudio del Sernac: Mujeres concentran el 66% de la deuda, pero presentan menores niveles de morosidad

El nuevo sondeo analizó el endeudamiento y la morosidad en proveedores financieros de menor tamaño durante 2024.

Un nuevo estudio elaborado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reveló que las mujeres concentran mayor deuda, pero presentan menores niveles de morosidad.

Se trata de la tercera versión del informe “Endeudamiento y género en proveedores financieros de menor tamaño”, analizó el endeudamiento y la morosidad en proveedores financieros de menor tamaño durante 2024.

Para este estudio se revisó información de 69 entidades no bancarias, como cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, entidades de financiamiento automotriz y pequeños proveedores financieros.

En total, estas instituciones concentran una cartera de 2,17 millones de personas deudoras y un stock de deuda de $7,4 billones, equivalente a cerca del 18% del crédito de consumo del país.

De acuerdo con el estudio, las Cajas de Compensación (CCAF) concentran la mayor cantidad de deudores, con un 68% del total. En contraste, las Entidades de Financiamiento Automotriz (EFA) reúnen el mayor monto de deuda, representando cerca del 47% del stock total.

En cuanto a los montos promedio, las diferencias también son relevantes. Mientras en las EFA la deuda promedio por persona bordea los $7 millones, en las cooperativas, cajas de compensación y pequeños proveedores financieros los montos se sitúan entre los $2,3 y $2,8 millones.

Brechas entre hombres y mujeres

El análisis con perspectiva de género mostró que, en 2024, el número de mujeres deudoras fue menor al de los hombres, alcanzando el 85% del total masculino. Además, la deuda total de las mujeres representó solo el 66% de la acumulada por los hombres.

En promedio, las mujeres registraron una deuda un 22% menor. Las mayores brechas se observaron en los pequeños proveedores financieros y en las entidades de financiamiento automotriz, mientras que las diferencias más acotadas se dieron en las cooperativas de ahorro y crédito.

Pese a ello, el estudio confirma que las mujeres presentan un mejor comportamiento de pago. En general, registran menores niveles de morosidad que los hombres.

Aunque los hombres muestran mayores tasas de castigo, judicialización y repactación de deudas, en línea con sus mayores niveles de atraso, las mujeres concentran una mayor proporción de operaciones refinanciadas, lo que podría explicar, en parte, sus menores tasas de morosidad.