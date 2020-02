La mañana de este martes, cerca de cinco mil alumnos debían rendir por tercera vez la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Lenguaje.

El examen comenzó a las 10:00 horas y, según lo informado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), se puedo rendir en las 19 sedes habilitadas a nivel nacional.

Sin embargo, la jornada no estuvo ajena de incidentes. Durante la mañana un grupo de estudiantes realizó una protesta al interior de la estación del metro Plaza Egaña.

En el lugar, desplegaron un lienzo con la frase “derribemos las puertas de la educación de mercado”.

Posteriormente, estudiantes realizaron manifestaciones a las afueras de dos establecimientos donde se rendía la PSU en Estación Central.

Uno de ellos fue la Escuela D-57 Carlos Condell de la Haza, donde los manifestantes se enfrentaron a carabineros y botaron la reja que aislaba el establecimiento. No obstante, no lograron entrar a las instalaciones y la prueba se pudo rendir.

Monserrat Ugalde, integrante de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), sostuvo que los motivos de las manifestaciones se basan porque “estamos en un proceso, dentro del pueblo chileno, que no va a permitir que la educación de mercado, que la segregación en base a la clase social, siga extendiéndose”.

Cabe mencionar que la directora del Demre, Leonor Varas, aseguró que los postulantes que no puedan rendir las pruebas, no tendrán una cuarta oportunidad.

“Los plazos no dan, es inhumano, porque ya no se puede seguir aplicando otra prueba a las mismas personas, convocándolos y que no puedan rendirla o que la rindan en malas condiciones”, explicó.

El proceso de rendición de prueba finalizará este miércoles 5 de febrero, ya que a las 10:00 horas está agendada el examen de Matemática.