País calama

Decretan prisión preventiva para estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Por Constanza Zambrano y Michel Nahas

31.03.2026 / 15:06

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El tribunal dio un plazo de 180 días para investigar el hecho.

El Juzgado de Garantía de Calama decretó prisión preventiva para el imputado que asesinó a una inspectora y atacó a estudiantes y profesores en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la Región de Antofagasta.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 180 días para el imputado, acusado de homicidio consumado, cuatro homicidios frustrados y porte ilegal de armas.

El ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta

El viernes 27 de marzo, por la mañana, un estudiante ingresó al establecimiento educacional con armas escondidas en su mochila y agredió a tres alumnos y dos inspectoras.

Una de las funcionarias falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas; la otra fue ingresada a un recinto asistencial y se encuentra en cuidados intensivos, con riesgo vital.

Según los antecedentes recopilados por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), el imputado planificó el crimen durante cuatro meses y fijó como fecha límite el 15 de mayo, según consignó Timeline.

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