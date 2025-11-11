País paine

Estudiante de 19 años fue baleado afuera de liceo nocturno en Paine durante violento asalto

Por CNN Chile

11.11.2025 / 08:42

{alt}

Dos sujetos interceptaron al joven cuando salía de clases, lo golpearon y le dispararon en la pierna para robarle una cadena de oro. La víctima permanece fuera de riesgo vital.

Un estudiante de 19 años fue baleado la noche de este lunes a la salida de un liceo nocturno en la comuna de Paine, Región Metropolitana. Según las primeras informaciones, dos delincuentes lo atacaron para robarle una cadena de oro.

El hecho ocurrió cuando el joven salía del establecimiento donde cursa un programa 2×1. De acuerdo con cámaras de seguridad, fue abordado por dos sujetos armados que lo golpearon en la cabeza antes de abrir fuego.

“Lo encontramos tirado en el piso. Unos chicos que estaban cerca me dijeron que vieron desde la esquina que dos tipos llegaron por atrás y le pegaron. Como él puso resistencia, otro sacó un arma y le disparó”, relató una familiar de la víctima al medio 24 Horas.

Tras recibir el disparo en la pierna izquierda, los agresores huyeron del lugar con la cadena robada. Vecinos que escucharon el ataque auxiliaron al joven, quien fue trasladado a un centro asistencial en La Dehesa, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

La Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros realizan diligencias para identificar y capturar a los responsables del violento asalto.

DESTACAMOS

País Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán

LO ÚLTIMO

Programas completos China aprobó acuerdo entre Codelco y SQM: ¿Qué implica?
Elecciones 2025: ¿Cómo funcionará el voto asistido?
Estudiante de 19 años fue baleado afuera de liceo nocturno en Paine durante violento asalto
Destacan autos, motos y guitarras: Aduanas anuncia nueva subasta con artículos desde los $3.490
El último episodio de la rivalidad "Sincaraz": Alcaraz y Sinner se vuelven a encontrar en Turín
Messi arruina (o mejora) propuesta romántica frente al estadio del Barcelona al aparecer de sorpresa