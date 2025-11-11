Estudiante de 19 años fue baleado afuera de liceo nocturno en Paine durante violento asalto

Dos sujetos interceptaron al joven cuando salía de clases, lo golpearon y le dispararon en la pierna para robarle una cadena de oro. La víctima permanece fuera de riesgo vital.

Un estudiante de 19 años fue baleado la noche de este lunes a la salida de un liceo nocturno en la comuna de Paine, Región Metropolitana. Según las primeras informaciones, dos delincuentes lo atacaron para robarle una cadena de oro.

El hecho ocurrió cuando el joven salía del establecimiento donde cursa un programa 2×1. De acuerdo con cámaras de seguridad, fue abordado por dos sujetos armados que lo golpearon en la cabeza antes de abrir fuego.

“Lo encontramos tirado en el piso. Unos chicos que estaban cerca me dijeron que vieron desde la esquina que dos tipos llegaron por atrás y le pegaron. Como él puso resistencia, otro sacó un arma y le disparó”, relató una familiar de la víctima al medio 24 Horas.

Tras recibir el disparo en la pierna izquierda, los agresores huyeron del lugar con la cadena robada. Vecinos que escucharon el ataque auxiliaron al joven, quien fue trasladado a un centro asistencial en La Dehesa, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

La Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros realizan diligencias para identificar y capturar a los responsables del violento asalto.