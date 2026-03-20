“Narumi peleó hasta el último segundo”: El estremecedor testimonio de su hermana en el juicio contra Nicolás Zepeda

Honami Kurosaki declaró entre lágrimas en el cuarto día del juicio en Francia y relató cómo la desaparición de Narumi quebró a su familia. También descartó que su hermana tuviera intenciones suicidas o motivos para “evaporarse”, como sugirió la defensa.

El cuarto día del juicio contra Nicolás Zepeda en Francia estuvo marcado por el estremecedor testimonio de Honami Kurosaki, hermana de Narumi, quien declaró entre lágrimas ante el tribunal y entregó uno de los relatos más duros desde el inicio del proceso.

🇫🇷 CUARTO DÍA DE JUICIO A NICOLÁS ZEPEDA. Declara Honomi Kurosaki, hermana de Narumi. “Al enterarme de la desaparición de mi hermana, sólo dormía una hora por temor a que mi madre se suicidara” — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) March 20, 2026

Según reportó desde la sala el periodista Roberto Cox, Honami recordó el impacto devastador que tuvo la desaparición de su hermana en diciembre de 2016. “Al enterarme de la desaparición de mi hermana, sólo dormía una hora por temor a que mi madre se suicidara”, afirmó.

Durante su declaración, relató además cómo llegó junto a su madre y otra de sus hermanas a Besanzón, la ciudad donde Narumi fue vista por última vez. En ese contexto, recordó la visita a la residencia universitaria de la joven japonesa. “Arthur del Piccolo nos mostró la residencia universitaria. Me di cuenta que rondaba el alma de Narumi. Debió haber tenido un miedo horrible”, dijo.

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio llegó cuando sostuvo que Narumi intentó resistir hasta el final. “Narumi peleó hasta el último segundo. Gritó pero nadie pudo llegar a su rescate”, declaró.

Honami también abordó la búsqueda de los restos de su hermana, que hasta hoy no han sido encontrados. Recordó que tras el segundo juicio intentaron rehacer sus vidas y viajaron a la región de Dole, la misma zona donde se sospecha que podrían estar ocultos. “Fuimos a buscar a Narumi en el agua, pero la corriente era muy fuerte. Si a mi hermana la tiraron al agua, ya no estaría más en ese lugar”, señaló.

A lo largo de su declaración, apuntó directamente contra Nicolás Zepeda. “Este hombre nunca hablará. No sabremos nunca dónde está Narumi. La policía nunca más la buscará. Sólo nos queda a nosotras seguir buscándola”, sostuvo. Luego añadió: “Ya van a cumplirse 10 años pero mi vida se paralizó en diciembre de 2016”.

Cox relató además que Honami apenas podía hablar, mientras Zepeda la observaba desde el banquillo, a solo dos metros de distancia, “sin ningún tipo de expresión en su rostro”. En la sala, agregó el periodista, reinaba un “silencio total”.

La hermana de Narumi describió también el sufrimiento que ha arrastrado desde entonces. “Mi vida es un sufrimiento. Me pregunto por qué sigo viva, sin proyectos. Me pregunto si tengo derecho a degustar una buena comida, observar un paisaje, sabiendo que Narumi no puede hacerlo”, declaró.

En otro de los pasajes relevantes de la audiencia, Honami descartó de forma tajante que Narumi hubiera tenido intenciones suicidas. “Absolutamente no”, respondió cuando fue consultada al respecto.

También rechazó la idea de que su hermana hubiera querido desaparecer por decisión propia, como insinuó la defensa. “Es una afirmación absurda. Los que se evaporan tienen una razón. Suelen ser personas endeudadas. Narumi no tenía ninguna razón”, afirmó.

Sobre la relación de Narumi con su padre, Honami señaló que no tenía mayores elementos para describirla, ya que sus padres se divorciaron cuando ella tenía ocho años y desde entonces no mantuvieron una relación cercana con él.

En la parte final de su intervención, formuló un llamado directo al jurado. “Nicolás destruyó a Narumi, dejó su cuerpo en algún lado y continúa queriendo preservar su honor. No hay que dejarlo salir de la cárcel”, dijo. Y cerró con una petición cargada de dolor: “Narumi está sola en algún lado, nunca la encontrarán, seguirá llorando sola. Señores del jurado y quienes están en esta corte, sólo les pido que no olviden a Narumi Kurosaki. Les pido que le guarden un pequeño lugar en su corazón”.