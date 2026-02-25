Esteban Düch asegura que le “podrían quedar solo 15 días en Chile” en Viña 2026: “Estas podrían ser únicas gaviotas que lleguen a Venezuela”

El comediante venezolano, en su debut en la Quinta Vergara, abordó con humor ácido la situación migratoria actual y lanzó un comentario sobre el gobierno entrante que sacó risas y reflexiones en el público.

En medio de su rutina en la tercera jornada del Festival de Viña del Mar, Esteban Düch entregó uno de los momentos más comentados de la noche.

Tras un hilarante intercambio sobre las diferencias lingüísticas entre Chile y Venezuela con la palabra “maraca”, el humorista apuntó directamente a las políticas migratorias del nuevo gobierno, asegurando que le podrían “quedar solo 15 días” y quizá “estas sean las únicas gaviotas que lleguen a Venezuela”, lanzó, generando risas en el público pese a la tensa atmósfera política actual.

Un humor que aborda la contingencia

Düch continuó con su estilo ácido y mencionó las “armas” que se pueden usar para pasar desapercibido en el país, citando entre ellas “las críticas a Boric” y “Pinochet”.

El comediante, radicado en Chile hace más de 10 años, demostró su capacidad para leer al público local y transformar temas sensibles en material humorístico. Su presentación, que incluyó referencias a su condición de migrante y los estereotipos que enfrenta, consolidó su conexión con el “Monstruo” y marcó su exitoso debut en el certamen.