A las 13:00 horas de este viernes 21 de agosto termina el primer plazo de inscripción de la Prueba de Transición para la admisión universitaria 2021.

Los estudiantes deben acceder al sitio acceso.mineduc.cl para entrar al proceso que les permitirá acceder a alguna de las 43 universidades que son parte del Nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior.

Debido a la pandemia del coronavirus, finalmente la fecha para esta prueba se fijó para el próximo 4 y 5 de enero.

Lee también: Diputados aprueban proyecto que prohíbe negar matrículas 2021 por deudas en establecimientos educacionales

Según indicaron desde el Mineduc, los alumnos que están cursando cuarto medio en colegios municipales, servicios locales de educación, particulares subvencionados y de administración delegada no pagarán. Con esta medida, se beneficiará a más de 191 mil estudiantes en todo Chile.

Además, los alumnos chilenos que no pudieron inscribirse porque su cédula de identidad no está vigente, podrán hacer su inscripción con el certificado de nacimiento vigente, el cual es emitido por el Registro Civil y no tiene costo.

Los que aún tengan Notas de Enseñanza Media de años anteriores pendientes, también podrán inscribirse. Sin embargo, deben aceptar un consentimiento en el que se asume la responsabilidad para solucionarlo antes de la fecha de la prueba.

“Llamamos a todos los jóvenes que ya están realizando el proceso a concluirlo hoy antes de las 13:00 horas”, indicó el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

Lee también: Publican ensayos online gratuitos para prepararse para la Prueba de Transición

Tranquilo, hay un segundo llamado

En el caso de que el postulante no alcance a inscribirse durante este viernes, el Mineduc ya anunció un segundo proceso que comenzará el próximo 31 de agosto hasta el 7 de septiembre.

“Entendiendo que no todos alcanzan a inscribirse en el primer proceso, al igual que en años anteriores, abriremos un segundo plazo de inscripción”, señaló el subsecretario.

“El llamado a los postulantes es a informarse e inscribirse a la nueva Prueba de Transición en el portal acceso.mineduc.cl, en el que además podrán encontrar toda la información que necesitan para su proceso de postulación a la Educación Superior”, finalizó.