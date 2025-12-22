Este lunes se votará en el Senado la acusación constitucional contra Diego Simpertigue

El suspendido ministro de la Corte Suprema, es investigado en el marco del Caso Muñeca Bielorrusa.

Para las 10:00 de este lunes está programada la sesión en el Senado para discutir la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes.

Simpertigue es apuntado por supuestos vínculos con abogados imputados en el Caso Muñeca Bielorrusa, que indaga posibles pagos irregulares para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA en litigios judiciales.

El análisis de la acusación se realizará entre las 10:00 y 14:00 horas. Durante la tarde, desde las 15:00 y hasta total despacho, se fundamentará el voto de los senadores respecto a los tres capítulos que contiene en libelo acusatorio.

Tras ello, se votará en forma separada cada uno de los tres capítulos que contiene la acusación.

Recientemente, el magistrado habló sobre la indagatoria que lo mantiene como imputado.

Fue un viaje en crucero junto a uno de los abogados de Belaz Movitec, Eduardo Lagos, a solo días de haber concluido los pagos de la estatal al consorcio, lo que levantó las primeras sospechas en la investigación que tiene como protagonista a Ángela Vivanco, exministra de la Suprema.

Simpertigue votó a favor del consorcio chileno-bielorruso en dicho fallo.

Sin embargo, a juicio del ministro hoy suspendido, “no ha habido ninguna irregularidad” en sus actos, recalcando que no mantuvo ni mantiene una relación de “estrecha familiaridad” con Lagos ni otros de los implicados en la trama bielorrusa.

“Están evaluando lo que pasó hace algún tiempo atrás con la mirada de ahora, con personas que están en prisión preventiva. Pero, sin embargo, en el momento en que ocurrieron estos hechos que a mí me imputan como irregulares, que no lo son, no había ninguna anormalidad, no había nadie investigado, no había por qué sospechar de nada y actuando de buena fe”, contestó Simpertigue en Mesa Central de T13.