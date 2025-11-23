Este lunes revisan apelaciones de Vargas, Lagos y Migueles en “trama bielorrusa”

Las defensas de Lagos, Migueles y Vargas esperan poder revertir la prisión preventiva que pesa contra los imputados.

La Corte de Apelaciones de Santiago revisa este lunes los recursos presentados por las defensas de los imputados en la denominada “trama bielorrusa“, en relación a una causa donde litigó un consorcio chileno-bielorruso.

Las defensas de Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, esperan revertir en esta instancia la prisión preventiva decretada en su contra.

Esta cautelar fue aplicada tras la formalización por los delitos de lavado de activos y soborno, como parte de la investigación por presuntos pagos que se habrían realizado a la ex ministra de la Corte Suprema para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belas Movitec en su disputa judicial con Codelco.

En este caso se analiza el rol que habría desempeñado Vivanco para que el máximo tribunal fallara en contra de la empresa estatal y determinara un pago por $17 mil millones al consorcio.

En el caso de la defensa del abogado Mario Vargas, expresan que no existen testigos, fotografías ni videos que den cuenta de los supuestos pagos a la exmagistrada con el fin de beneficiar a Belaz Movitec.