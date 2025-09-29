País región de valparaíso

Este lunes comienzan preparativos para el desalojo y demolición de toma en Quilpué

Por CNN Chile

29.09.2025 / 10:57

{alt}

En el lugar residen cerca de 140 familias.

Para las 9:00 horas de este lunes estaba programado el inicio del desalojo de la toma “Calichero” en Quilpué (Región de Valparaíso).

El operativo contempla el registro de aproximadamente 140 familias, que deberán abandonar el terreno antes de que comience la demolición de las viviendas.

El procedimiento ocurre en el marco de la devolución del paño a la familia del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en 2020 tras denunciar la usurpación de terrenos.

Este martes, en tanto, se llevará a cabo la demolición de las viviendas y el terreno será intervenido por sectores.

La Delegación Presidencial de Valparaíso informó que el desalojo comenzaba a las 9:00 junto a la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones, con el objetivo de realizar los catastros correspondientes.

Asimismo, junto a la Municipalidad de Valparaíso se dispusieron albergues para las personas.

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

País Este lunes comienzan preparativos para el desalojo y demolición de toma en Quilpué
Comienza postulación al FUAS 2026: Las 10 carreras más caras de Chile
“Fue una encerrona violenta…”: Senadora Provoste habla sobre robo sufrido por su esposo
Presidente de Republicanos defiende la gobernabilidad de Kast: "Él de verdad cree en la fortaleza de las instituciones"
¿Estafa masiva?: Denuncian a empresa supuestamente china que prometía millonarias ganancias y que desapareció en Fiestas Patrias
Tras críticas de la Comunidad Palestina de Chile: Matthei acusa que “respuesta” de Netanyahu ha sido “desproporcionada”