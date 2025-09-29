Este lunes comienzan preparativos para el desalojo y demolición de toma en Quilpué

En el lugar residen cerca de 140 familias.

Para las 9:00 horas de este lunes estaba programado el inicio del desalojo de la toma “Calichero” en Quilpué (Región de Valparaíso).

El operativo contempla el registro de aproximadamente 140 familias, que deberán abandonar el terreno antes de que comience la demolición de las viviendas.

El procedimiento ocurre en el marco de la devolución del paño a la familia del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en 2020 tras denunciar la usurpación de terrenos.

Este martes, en tanto, se llevará a cabo la demolición de las viviendas y el terreno será intervenido por sectores.

La Delegación Presidencial de Valparaíso informó que el desalojo comenzaba a las 9:00 junto a la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones, con el objetivo de realizar los catastros correspondientes.

Asimismo, junto a la Municipalidad de Valparaíso se dispusieron albergues para las personas.