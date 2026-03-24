“Este Gobierno tiene una caja que está en 0 para enfrentar este tipo de situaciones”: Ministra Ximena Rincón defiende alza de combustibles

Ministra de Energía, Ximena Rincón, detalla medidas como el congelamiento de la parafina, subsidios al transporte y financiamiento para renovar flotas, en medio de un escenario internacional que ha disparado el precio del petróleo.

Frente al incremento en los precios de los combustibles registrado durante esta semana, el Gobierno dio a conocer una serie de medidas orientadas a contener sus efectos en la población. La ministra de Energía, Ximena Rincón, abordó los alcances del plan en conversación con T13 Radio.

El alza —que bordea los $370 por litro en gasolinas y $580 en diésel— se produce en un contexto internacional complejo. En esa línea, la autoridad explicó que “está difícil la situación en el mundo por una guerra que nadie pidió y que lamentablemente nos pega, y nos pega fuerte, duro, en un tema que claramente es sensible para todas y todos”.

La secretaria de Estado también detalló que el fenómeno responde a múltiples factores asociados al precio del crudo. “Lamentablemente el precio del crudo no es solo lo que nos cuesta el petróleo, sino que también transportarlo, pagar fletes, seguros, además de una serie de otras situaciones”, indicó.

Junto con ello, advirtió sobre la magnitud del incremento reciente. “Hace 3 semanas el petróleo costaba 70 dólares el barril y llegó a subir a 110 o 120, o sea, un alza de 54% a una velocidad que nunca habíamos visto en décadas”, sostuvo.

En paralelo, Rincón se refirió a las limitaciones fiscales para enfrentar este escenario. “Es una decisión compleja cuando no tienes recursos, porque claro, el Gobierno anterior tenía una caja fiscal distinta que le había dejado el Presidente anterior. Este Gobierno, el Presidente José Antonio Kast tiene una caja que está en 0 para enfrentar este tipo de situaciones”, afirmó.

Entre las principales medidas, se contempla el congelamiento del precio de la parafina durante los meses de otoño e invierno. Según explicó, esto será posible mediante el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, iniciativa que será ingresada al Congreso.

Asimismo, el plan incluye un aporte mensual de $100 mil para taxis y colectivos, además de medidas que abarcan el transporte público, la carga y la seguridad en rutas.

En ese marco, la ministra destacó el impulso a la electromovilidad y el acceso a financiamiento. “Tenemos una política pública que es importante seguir fomentando”, señaló.

Finalmente, la autoridad enfatizó el carácter global de la respuesta del Ejecutivo. “Yo creo que es un conjunto de medidas que aborda de manera integral una situación crítica”, concluyó.