“Está al límite de la deliberación” y “hay que saber llamarlo al orden”: Tohá tras dichos del comandante en jefe de la Armada

Juan Andrés de la Maza emitió declaraciones sobre el estado de excepción que rige en Chile y señaló que este "debería ir terminando" y que "no podemos estar en un estado de excepción constitucional permanentemente por los próximos cuatro años".

La abanderada presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, comentó que el saliente comandante en Jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, “está al límite de la deliberación”.

¿La razón? Recientemente, de la Maza afirmó en El Mercurio que el estado de excepción “debería ir terminando” y que “no podemos estar en un estado de excepción constitucional permanentemente por los próximos cuatro años”.

Además, dijo que espera que para el próximo comandante en Jefe “ojalá esto termine para que nosotros nos podamos dedicar como Armada -no voy a hablar por las otras dos ramas de la Defensa- a nuestra tarea primaria definida por la constitución, o sea, a desarrollar las tareas de acuerdo a la política de Defensa”.

Cabe destacar que el estado de excepción rige hace cerca de tres años en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

Bajo ese contexto es que la exministra afirmó en el debate presidencial de The Clinic y Radio Pauta que tiene una “gran opinión” sobre el almirante y que “trabajé muy bien con él”. De la Maza “fue el impulsor de algo muy importante también para los 50 años, que fue un viaje a la isla Dawson, donde fueron muchas personas, participaron mis hijos, por ejemplo. Tengo mucho aprecio de él”.

Sin embargo, en torno a sus dichos por el estado de excepción, Tohá afirmó que “lo que él hizo ayer está al límite de la deliberación y hay que saber llamarlo al orden, porque no corresponde que las Fuerzas Armadas estén diciendo cuándo sí y cuándo no estado de emergencia. Eso no lo decide el poder político”.