Esposo de Yasna Provoste sufre violenta encerrona en Pudahuel: Le robaron el vehículo y anillo de matrimonio

Mauricio Olagnier fue interceptado por seis sujetos armados en la caletera de Américo Vespucio cuando se dirigía al aeropuerto a buscar a la senadora DC.

La noche del domingo, Mauricio Olagnier, esposo de la senadora Yasna Provoste (DC), fue víctima de una violenta encerrona en la comuna de Pudahuel.

El hecho ocurrió en la caletera de Américo Vespucio, cuando Olagnier se dirigía al aeropuerto a buscar a la parlamentaria. Fue interceptado por un vehículo del que descendieron seis sujetos armados.

De acuerdo a lo que consignó Emol, los delincuentes lo obligaron a descender del automóvil y lo agredieron con la empuñadura de un arma de fuego en la cabeza. Posteriormente, le sustrajeron el vehículo, su teléfono celular y el anillo de matrimonio con Provoste.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el avalúo de lo robado asciende a $40 millones. Tras concretar el delito, los antisociales se dieron a la fuga en ambos automóviles.

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para dar con los responsables.