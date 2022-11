Luego de la citación del Gobierno para participar en el cónclave oficialista de esta domingo, el senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza manifestó su descontento con el Ejecutivo y dijo no estar “con el ánimo mínimo de poder participar” en instancias de dichas características.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, citó a los presidentes y representantes de las dos coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, para marcar el rumbo político de la administración del presidente Gabriel Boric tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.

El encuentro está programado para las 14:00 horas en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, ubicado en Viña del Mar.

Lee también: Subse. de Previsión Social responde a Asociación de AFP: “No hacen referencia a la necesidad de aumentar las pensiones”

¿Qué dijo Espinoza?

Tras darse a conocer la citación, el senador socialista manifestó: “En este gobierno en particular yo no me encuentro con el ánimo mínimo de poder participar, porque no ha habido respeto. Muchos de los ministros ni siquiera contestan un teléfono cuando uno busca soluciones para los problemas de la gente, muchos de los ministros o ministras nos han ninguneado, han actuado con una soberbia inusitada”.