Especialistas usan innovador sistema para monitorear canto de la ranita de Darwin y conocer su estado de conservación

El monitoreo es realizado por guardaparques del Parque Vicente Pérez Rosales y científicos chilenos y argentinos. Se trata de una herramienta que permitirá recopilar diversa información sobre el diminuto anfibio.

Guardaparques y científicos chilenos y argentinos están utilizando un innovador sistema de grabadoras acústicas -Monitoreo Acústico Pasivo- al interior del Parque Vicente Pérez Rosales (Región de Los Lagos) para monitorear el canto de la ranita de Darwin, con el objetivo de saber sobre su estado de conservación y su real amenaza.

El equipo instaló en el recinto distintos dispositivos automáticos, que están programados para registrar sonidos a intervalos regulares. Esto, con el fin de captar el característico canto del diminuto anfibio.

El macho emite una serie de silbidos cortos que se asemejan al piar de un pollito nuevo que hace “piii piii piii”.

Monitorean estado de la ranita de Darwin

De acuerdo a lo informado por la Conaf, la metodología “permitirá conocer el real estado de la población de la ranita de Darwin, sin perturbar a los animales, ya que los equipos instalados registran los sonidos de forma automática, y los investigadores solo deben acudir cada cierto tiempo para reemplazar las baterías y descargar los datos respectivos”.

El becario doctoral Maximiliano Rocchi destacó que la información “será muy importante, ya que ayudará a comprender cómo el cambio climático podría afectar la actividad reproductiva de la especie y permitirá a los guardaparques implementar medidas para proteger a esta singular ranita”.

Mientras que Marco Inarejo, director regional de Conaf Los Lagos, comentó que se trata de un gran avance en la conservación y protección del anfibio.

“Nuestros guardaparques de Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en conjunto con biólogos de Chile y Argentina se encuentran implementando este pionero sistema de monitoreo de la especie ranita de Darwin, la que se encuentra fuertemente amenazada. Este novedoso sistema captura el canto de la ranita de manera automática y sin perturbar a otras especies presentes en el ecosistema, lo que permitirá evaluar su estado de conservación en el actual escenario de cambio climático”, dijo.

En esa línea, Alexis Gajardo, quien lidera el monitoreo en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, remarcó que “el monitoreo acústico pasivo representa una herramienta esencial para una gestión efectiva de los objetos de conservación de esta importante área silvestre protegida del Estado, y recordemos que es el parque más visitado del país. Este trabajo permitirá recopilar información importante, no solo sobre la especie, sino también sobre las características y condiciones de su hábitat natural“.

Cabe destacar que las ranitas de Darwin que comenzaron a ser monitoreadas acústicamente son parte de dos poblaciones descubiertas a principios de 2025, en el marco de una colaboración entre guardaparques del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y del Parque Nacional Nahuel Huapi (Argentina), con la asesoría técnica de la ONG Ranita de Darwin.

En ese sentido, el presidente de la ONG, Andrés Valenzuela-Sánchez, comentó que la ranita “es un anfibio que mide alrededor de 3 cm y que habita únicamente en los bosques lluviosos del sur de Chile y Argentina”.

La especie “es conocida mundialmente porque es el único anfibio en el que el macho cría a los renacuajos dentro de su saco vocal, hasta que estos completan la metamorfosis y el padre libera sobre el suelo del bosque pequeñas ranitas de apenas medio centímetro”.