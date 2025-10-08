“Es una pésima señal”: Partido Comunista en alerta con el gobierno por eventual congelamiento del salario del Sector Público

La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa planteó que "sería muy complejo que este Estado y el gobierno, que logró avanzar en un salario mínimo por sobre los 500 mil pesos, nos esté diciendo al final de su mandato que quienes van a pagar los costos de los reajustes van a ser los trabajadores”

La secretaria general del Partido Comunista y expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, alertó sobre el eventual congelamiento del salario de los trabajadores del sector público.

A juicio de la exembajadora “hay que poner un punto de atención respecto del debate que se ha hecho público en torno al congelamiento del salario de los trabajadores del Sector Público. Si el Estado da esa señal, si el Estado lo que pretende decirnos es ‘mire, nosotros vamos a recoger las observaciones que nos hizo una comisión asesora donde plantea que hay que congelar los salarios’, es una pésima señal”.

En esa línea, la dirigente Comunista planteó que de avanzar en dicha materia “estamos avalando desde la conducta ética, moral del Estado prácticas abusivas en las empresas”.

Por lo mismo, señaló que están con un “ojo de mucha atención en lo que va a ser el debate presupuestario y la negociación del salario del Sector Público”

“En el marco de estos debates, sería muy complejo que este Estado y el gobierno, que logró avanzar en un salario mínimo por sobre los 500 mil pesos, nos esté diciendo al final de su mandato que quienes van a pagar los costos de los reajustes van a ser los trabajadores”