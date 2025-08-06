¿Es posible independizarse hoy en Chile? La realidad de los trabajadores del país

Aunque el deseo de vivir por cuenta propia está presente en casi todos —el 97% lo anhela—, factores como la falta de empleo estable, sueldos insuficientes, y barreras como la falta de contactos o experiencia, han hecho que muchos deban posponer ese paso.

Cocinas compartidas, jornadas laborales interrumpidas por conversaciones familiares y días libres que se convierten en maratones de limpieza: estas son algunas de las escenas cotidianas que viven miles de trabajadores en Chile que aún no logran independizarse.

Según el reciente estudio “Trabajo e Independencia”, realizado por Laborum, un 62% de los trabajadores chilenos continúa viviendo con su familia, y el 90% considera que independizarse hoy es más difícil que hace 10 años.

Chile lidera esta percepción en la región, por encima de países como Panamá (85%), Argentina (85%), Ecuador (81%) y Perú (79%).

Un regreso no planificado: El 36% volvió al hogar familiar tras haber vivido solo

El estudio revela que 4 de cada 10 personas en Chile que hoy vive con su familia ya se había independizado previamente, pero tuvo que volver.

Las razones son diversas: pérdida del empleo (17%), ingresos insuficientes (17%), ruptura de pareja (16%) y alzas en el costo de vida (8%). El 33% restante mencionó otros factores personales o familiares.

La independencia, un anhelo frustrado por el mercado laboral

El deseo de vivir por cuenta propia sigue vigente: el 97% de los trabajadores en Chile afirma que quiere independizarse. Pero cuando se trata de posibilidades reales, el 42% dice que su salario no alcanza para cubrir gastos básicos y un 35% asegura que no cuenta con un empleo estable o directamente no tiene trabajo.

En el resto de la región, la situación no es muy diferente.

La falta de empleo estable es la principal razón para no independizarse en Panamá (66%), Ecuador (56%) y Argentina (54%).

En tanto, en Perú, al igual que en Chile, la preocupación principal es la insuficiencia de los ingresos (35%).

¿Quiénes son estos talentos y en qué trabajan?

En total, el estudio encuestó a 7.704 personas de cinco países: Chile (949), Argentina (1.891), Ecuador (2.374), Panamá (1.291) y Perú (1.199).

En el caso de Chile, el 45% de los talentos trabaja a tiempo completo con contrato formal, mientras que un preocupante 38% se encuentra desempleado.

El resto se reparte entre empleos part time, freelance, prácticas profesionales o trabajos informales.

Este dato posiciona a Chile como el país con mayor proporción de empleo formal entre los encuestados, seguido por Perú. En contraste, Panamá (67%), Ecuador (60%) y Argentina (51%) lideran en tasas de desempleo.

Estudios y barreras: ¿Por qué no consiguen el trabajo que quieren?

Más allá de la disponibilidad de empleos, existen obstáculos adicionales. El 39% de las personas señala que la falta de contactos en el mundo laboral es el principal impedimento para acceder al trabajo ideal.

Le siguen la falta de experiencia (35%), otras razones personales o estructurales (20%), y la falta de capacitación (7%).

En cuanto al nivel educativo, Chile muestra un alto nivel de formación: el 71% ya finalizó sus estudios, el 10% aún los cursa, el 5% está por terminarlos y un 14% no tiene estudios formales.

Solo Perú supera a Chile en este aspecto (72%).