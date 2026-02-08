“Es Estados Unidos el que crea empleos aquí”: Embajador Judd destacó a su país en contraposición con China

Brandon Judd afirmó que Estados Unidos es el “mejor socio para Chile”, ya que atrae más inversiones extranjeras y genera más empleos en el país que el gigante asiático.

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, abordó la relación comercial entre Chile y China en conversación con La Tercera. En la entrevista aseguró que Estados Unidos es el “mejor socio” para Chile y que en Washington no están “preocupados” por el avance de China en Latinoamérica.

Actualmente, el embajador estadounidense señaló que las relaciones entre Chile y Estados Unidos “se están moviendo muy bien” y que está entusiasmado por trabajar con la nueva administración de José Antonio Kast.

“Es muy fácil para nosotros trabajar con la administración entrante en las cosas que son importantes para los chilenos y también para EE.UU.”, aseguró.

Respecto de China, Judd afirmó que Estados Unidos no le está pidiendo a Chile que elija a su país por sobre la nación asiática, sino que reflexione acerca de qué país atrae más inversiones extranjeras y contribuye en mayor medida a la creación de empleos.

“Es Estados Unidos el que crea empleos aquí y no creo que China esté ni siquiera en el top siete entre las inversiones extranjeras directas”, precisó el embajador.

Como ejemplo, mencionó el proyecto de litio abandonado por BYD y el término anticipado del contrato entre Metro de Santiago y una empresa china encargada de la construcción de la Línea 7, debido a incumplimientos graves en el proceso de ejecución de las obras.

Estados Unidos dice no estar “preocupado” por la presencia de China en América Latina

El embajador estadounidense aseveró que su principal preocupación es demostrar “por qué somos el mejor socio y cómo podemos hacer todo más sólido”.

Judd reconoció que China es un socio comercial importante para Chile, pero argumentó que los valores del país se vinculan más estrechamente con los de Estados Unidos que con los del gigante asiático.

“Cuando vemos la libertad que los chilenos quieren, China no ofrece esa misma libertad. Cuando miras la forma en que EE.UU. trabaja, la democracia que tenemos, las elecciones que podemos hacer, esos son los mismos valores que los chilenos tienen”, detalló.

El embajador aseguró que, por estas razones, Estados Unidos es actualmente el “socio más confiable” en comparación con China.

“Seguiremos siendo abiertos y transparentes, seguiremos trabajando de una forma en que todos los chilenos puedan tener confianza en que lo que los gobiernos de Chile y de Estados Unidos hagan juntos va a ser en el mejor interés de los chilenos”, finalizó.