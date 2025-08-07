“Es engañosa”: PC y FA ofician a Contraloría tras encuesta para cambiar nombre de avenida Salvador Allende en San Miguel

Diputados oficialistas presentaron un oficio en la Contraloría, donde denunciaron presuntas irregularidades en la encuesta promovida por la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, quien ha impulsado el cambio de nombre de la avenida Salvador Allende a Salesianos.

Durante este jueves, diputados oficialistas presentaron un oficio en la Contraloría General de la República (CGR), luego de que en la sesión del Concejo Municipal se dieran a conocer los resultados de una encuesta ciudadana sobre el intento de cambio de nombre que está impulsando la Municipalidad de San Miguel para la avenida Salvador Allende.

Cabe recordar que esta avenida anteriormente se llamaba Salesianos, pero su nombre fue modificado en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

En ese contexto, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, comentó: “Estamos presentando este escrito en Contraloría en vista de que la alcaldesa Carol Bown está justificando el cambio de nombre por una consulta engañosa. Vecinos y vecinas se preguntan cómo y cuándo se realizó, porque nunca fueron consultados”.

Yeomans sostuvo que la intención es que el ente contralor transparente el financiamiento de esta consulta: “Queremos saber si se utilizaron funcionarios municipales y cuál fue la metodología. No puede ser que, por un gusto antojadizo, Bown se salga con la suya y termine afectando a toda la comunidad”.

Por su parte, el parlamentario del Partido Socialista (PS), Daniel Melo, calificó la situación como inaceptable. “Este instrumento, que a todas luces tiene altos niveles de opacidad, busca justificar un capricho ideológico y negacionista de Bown. Esperamos que Contraloría aclare el uso de recursos y el mecanismo que se usó para realizar esta consulta llena de grises”, agregó.

La concejala del FA, Viviana Llambías, advirtió que “se ha difundido esta encuesta como si hubieran participado todos los vecinos y vecinas de San Miguel, lo cual no es cierto. Participaron solamente 702 personas, lo que representa tan solo el 0,4% del universo de habitantes de la comuna. Incluso hay personas que viven en la avenida y nos comentaron que no han sido tomadas en cuenta”.

¿Qué dice el oficio?

Los parlamentarios Gael Yeomans (FA), Daniel Melo (PS) y Lorena Pizarro (PC), junto a las concejalas de San Miguel, Viviana Llambías (FA) y Carla Santana (PC), presentaron el oficio ante la Contraloría, denunciando presuntas irregularidades en la encuesta que, a su juicio, invalidarían sus resultados. Entre los puntos destacados se encuentran:

Instrumento tendencioso: El título y las preguntas de la encuesta estarían redactadas para inducir una respuesta favorable al cambio de nombre, en lugar de consultar de manera neutral.

Universo no definido y falta de representatividad: No se especifica a quiénes se encuestó (residentes de la calle, de la unidad vecinal o de la comuna), y existen múltiples testimonios de vecinos que no fueron consultados, lo que pone en duda la validez del supuesto 82% de aprobación.

Solicitud de datos personales: Se habrían pedido datos como RUT, dirección y teléfono, lo que podría haber coaccionado la respuesta de los vecinos por temor a eventuales represalias de la administración.

Además, las autoridades advirtieron sobre los problemas prácticos que podría generar el cambio de nombre, debido a que “instituciones como Carabineros, Bomberos y servicios de ambulancia verían dificultada su coordinación, ya que la misma avenida mantiene el nombre de Salvador Allende en las comunas vecinas de Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín, generando un punto de quiebre logístico en San Miguel”.