Eric Aedo reconoce derrota de Jeannette Jara y afirma que la diferencia es “prácticamente irremontable”

El diputado de la Democracia Cristiana (DC) e integrante del comando de Jeannette Jara, Eric Aedo, se refirió a los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial.

En ese contexto, señaló que la diferencia es “prácticamente irremontable en los hechos” y reconoció en La Tercera que “esto confirma un triunfo de José Antonio Kast en esta elección presidencial”.

Asimismo, destacó que esta jornada electoral ha sido ejemplar, en la que los resultados deben ser asumidos por todos los sectores.

“La tarea que tiene Kast de aquí en adelante es abrir el diálogo y lograr acuerdos para construir políticas públicas de largo plazo”, cerró.

