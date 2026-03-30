Eric Aedo aterriza en la Municipalidad de Santiago tras dejar la Cámara: “Va a ser una bonita sorpresa para la ciudadanía”

El exparlamentario indicó que su regreso al servicio público será comunicado en el momento correspondiente y evitó confirmar públicamente los detalles de su incorporación en el muncipio.

A partir de abril, el exdiputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, retomará funciones en el ámbito público, esta vez desde la Municipalidad de Santiago, donde se integrará a un equipo encabezado por el alcalde Mario Desbordes (exRN).

Según Radio Biobío, el exparlamentario arribará el lunes 6 de abril al municipio capitalino para desempeñarse en la oficina de relaciones internacionales, unidad recientemente creada por la actual administración.

Aunque evitó confirmar públicamente los detalles de su incorporación, Aedo indicó que su regreso al servicio público será comunicado en el momento correspondiente.

“Va a ser una bonita sorpresa para la ciudadanía”, afirmó, sin entregar mayores precisiones.

Su llegada a un municipio liderado por un referente de derecha se da en medio de su disposición a colaborar transversalmente en política.

En ese contexto, el exvicepresidente de la Cámara Baja ha manifestado apertura a participar en instancias de diálogo con el gobierno del presidente José Antonio Kast, así como a trabajar con distintos sectores.

Aedo, quien anteriormente respaldó la candidatura de Jeannette Jara (PC), también abordó las posibles críticas desde su propio partido, restándoles importancia.

A su juicio, decisiones como esa permitieron mantener la presencia parlamentaria de la DC, afirmando que, de haberse seguido otras posturas, el partido no tendría representación en el Congreso.

“Lo que digan me tiene sin cuidado”, puntualizó, reiterando su postura frente a cuestionamientos internos.