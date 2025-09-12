“Era callejero”: Branquinho Errazuriz, el gato recepcionista de la embajada de Brasil en Chile que causa furor en redes sociales

El felino ya había realizado apariciones en las redes de la embajada, pero no fue hasta esta semana que se viralizó tras una publicación de una usuaria en X.

En redes sociales se ha viralizado un tierno funcionario de la embajada de Brasil en Chile: un gato recepcionista llamado Branquinho Errazuriz.

“Era callejero”

La primera aparición de Branquinho fue en el mes de agosto en la cuenta de X de la embajada, pero no fue hasta esta semana que se viralizó tras la publicación de una usuaria.

“El michi embajador se llama Branquinho Errázuriz, tiene hasta apellido y carnet. En la foto se nota que trabaja bastante en sus labores diplomáticas”, señaló la mujer en su cuenta.

¡Feliz Día Internacional del Gato a nuestro querido Branquinho de la Embajada! 🐈🇧🇷✨ pic.twitter.com/SrjNc3oSwK — Embajada de Brasil en Chile 🇧🇷🇨🇱 (@EmbBrasilChile) August 8, 2025

El felino rápidamente acaparó la atención, por lo que varias personas comenzaron a seguir la cuenta de la embajada esperando verlo. “Branquinho le da la bienvenida a nuestros nuevos seguidores”, escribieron este jueves en una historia.

Además, comentaron algunos datos sobre él en una publicación de un medio nacional: “¡Branquinho está agradecido por sus comentarios y el cariño que ha recibido! Es un gatito que era callejero y además es senior (tiene más de 10 años), pero tiene todos sus chequeos al día”.