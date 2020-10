A cinco días de la realización del plebiscito constitucional, distintos partidos piensan en los desafíos que vienen tras la consulta.

En conversación con CNN Chile, el diputado Gabriel Boric (CS), indicó que “estamos trabajando desde ya, porque hay que anticiparse para no repetir errores del pasado, para hacer un llamado a todos los partidos de la oposición, pero no solo a los partidos, también a las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales”.

Específicamente, el parlamentario apuntó a la elaboración del reglamento del órgano que redacte la nueva Constitución, en caso de que gane el Apruebo, e indicó que “va a ser muy importante porque va a definir cómo se va a ejercer la participación más allá del voto”.

“El proceso constituyente no se vota solo en la elección de los delegados, tiene que también ser participativo, donde las comunidades y territorios puedan participar y expresar sus opiniones, deseos, intereses”, dijo.

Con respecto a sus dichos de que arriesgó su capital político por el Acuerdo de la Paz, el legislador indicó que “todas las elecciones políticas difíciles traen costos aparejados, pero cuando es en función de un bien común compartido, yo creo que vale la pena“.

“Esto no se trata en ningún caso de mí o de ninguna persona en particular, se trata de la posibilidad de escribir una nueva Constitución en democracia por primera vez en nuestra historia y despercudirnos del legado de la dictadura”, añadió.

“En eso en el Frente Amplio estamos todos alineados y, más allá de las diferencias o matices que hayamos tenido, creo que se ha logrado ver que esos matices son pequeñitos frente al tremendo desafío conjunto que tenemos, y ese es el mismo llamado que hacemos a la oposición y a los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil”, puntualizó.

Respecto a la Convención Constituyente, Boric aseguró que esta “no puede ser una réplica del Parlamento actual, tiene que ser un momento que involucre a las comunidades organizadas en la discusión del futuro de Chile y ahí el reglamento tiene un rol muy importante”.

Debido a lo anterior, subrayó la necesidad de no repetir lo sucedido con las primarias municipales y de gobernadores y afirmó que “el pueblo de Chile nos juzgaría con toda justicia si es que por diferencias, egos o peleas tontas no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre los cambios que tenemos que hacer en este país”.

Sin embargo, detalló que “no queremos repetir el camino de lo que le pasó a la Nueva Mayoría, donde a mitad de camino decían que no se habían leído el programa y parte importante de la oposición a las reformas que impulsaba la ex presidenta Bachelet venían desde el interior de la coalición, por eso es importante hablar de los contenidos”.