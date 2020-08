Este lunes se realizará la formalización de Hugo Bustamante, el único imputado por el crimen contra la joven Ámbar Cornejo, de 16 años, quien tras ocho días de búsqueda fue hallada sin vida en la casa de su madre, Denisse Llanos.

Fuera de la situación particular de Bustamante, quien ya había sido condenado en 2005 por el homicidio de su ex pareja y su hijo de 9 años, ha generado cuestionamientos el hecho de que Llanos deba declarar en calidad de testigo, y no exista alguna imputación en su contra aún cuando el cuerpo de Ámbar fue encontrado en su casa.

En ese sentido, la fiscal María José Bowen explicó que no imputó delito alguno -por ahora- en contra de la madre de Ámbar, apelando a la posibilidad de que Denisse no supiera sobre el crimen. “Carabineros, la PDI, personal canino de distintas brigadas concurrieron al lugar y nadie se percató de dónde se encontraba el cuerpo”, aseguró la persecutora.

“El imputado fue muy meticuloso en esconder bien el cuerpo, y no podría aventurar que una persona que viva en ese lugar necesariamente no se haya dado cuenta”, señaló Bowen.

Si bien la investigación cerró su primera arista, que era resolver dónde se encontraba Ámbar, ahora son varias otras las que se abren. Allí entran los distintos escenarios que debe evaluar la fiscal, prefiriendo siempre la vía que se sustente en las pruebas y evidencia recabada.

Con todo, Denisse declaró en una segunda instancia que fue Bustamante quien cometió el crimen, por lo que a lo menos estuvo en conocimiento de lo que pasó con su hija. Sin embargo, existen grises respecto a si pudiera o no ser imputada como encubridora.

“Es bastante tenue la línea que diferencia una de la otra. Efectivamente ella guarda silencio durante un tiempo, en conocimiento de lo que había hecho Hugo Bustamante, y en ese sentido ella tiene derecho, por ser la conviviente del imputado, a guardar silencio y a no prestar declaración ni declarar en contra de su conviviente”, señaló.