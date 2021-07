El ministro de Salud, Enrique Paris, se reunió este martes con la mesa de la Convención Constitucional para trabajar en las medidas sanitarias que contemplará la instancia durante su funcionamiento.

El encuentro con la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidenta Jaime Bassa se llevó a cabo un día después de que el órgano constituyente no pudiera realizar su primera sesión, debido a que el edificio del ex Congreso no cumplía con los requerimientos sanitarios y técnicos necesarios.

A la salida del encuentro, el ministro informó que la Convención formó una comisión para adoptar medidas que destinadas a evitar la diseminación del virus, con un documento que “va a estar preparado a las 19:00, nos lo van a hacer llegar y obviamente vamos a concordar con las medidas que ellos nos propongan, pero nos vamos a preocupar de aportar todo lo que sea necesario para que eso funcione correctamente”.

Paris detalló que la cartera contribuirá con un vehículo que realizará la toma de test de antígenos y que “vamos a mantener esa medida una vez que los convencionales vayan a sus regiones y vuelvan a Santiago”.

Además se instalarán sensores automáticos de temperatura y dispensadores de alcohol gel.

“Como Minsal estamos dispuestos a aportar todo lo que sea necesario para que la Convención, que es un hecho histórico, funcione de la mejor manera posible desde el punto de vista sanitario”, sostuvo.

“Nosotros respetamos la autonomía de la Convención y nos hemos venido a poner a disposición de ellos porque son un poder autónomo, como lo ha dicho claramente la Presidenta”, cerró.

