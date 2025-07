Enrique Correa reflexiona sobre el triunfo de Jara en las primarias: “Ganó una candidata, no un partido”

La entrevista en extenso de Matilde Burgos a Enrique Correa será emitida este domingo a las 22:00 horas a través de las pantallas de CNN Chile.

Enrique Correa, exvocero de gobierno de Patricio Aylwin, conversó en CNN Íntimo con Matilde Burgos sobre el panorama político actual.

“Ganó una candidata, no un partido”

Correa reflexionó sobre el triunfo de Jeannette Jara en las primarias del 29 de junio, lo que la posicionó como la candidata del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.

“Ganó una candidata, no un partido, no ganó el Partido Comunista”, dijo, afirmando que la hegemonía no la ejercerá el PC, ya que “en ese caso sería una candidatura muy minoritaria, no tendría el 30% que tiene ahora”.

En esta línea, el otrora ministro afirmó que “todo lo que está haciendo ahora Jara es precisamente por ampliar esa frontera” y que “la prueba de fuego va a ser su programa (…) y eso tiene que ver con el crecimiento”.

Por otra parte, afirmó que “sin duda” la Democracia Cristiana (DC) debería sumarse a la alianza. “Lo que hizo grande a Chile fue el entendimiento entre el centro y la izquierda, entre la DC y el socialismo”.

El nuevo capítulo de CNN Íntimo con la entrevista en extenso de Matilde Burgos a Enrique Correa será emitida este domingo a las 22:00 horas a través de las pantallas de CNN Chile.