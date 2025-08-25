Enfrentamiento entre Carabineros y asaltantes en Puente Alto deja a dos delincuentes en riesgo vital

Dos delincuentes resultaron heridos de gravedad tras un tiroteo en el sector del peaje de la Autopista Acceso Sur. Otros dos lograron escapar lanzando miguelitos en la ruta.

Un violento enfrentamiento armado se registró la madrugada de este domingo en Puente Alto, luego de que una banda intentara asaltar el peaje de la Autopista Acceso Sur con avenida Domingo Tocornal.

Según información preliminar, cuatro sujetos llegaron en automóvil hasta el lugar con la intención de cometer el ilícito. La alerta fue recibida por Carabineros, quienes enviaron al sitio a efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP).

Al identificarse como policías, los uniformados fueron apuntados con armas de fuego por los delincuentes, lo que derivó en un intercambio de disparos. Dos de los asaltantes resultaron heridos de gravedad y fueron atendidos por una ambulancia que constató su estado crítico.

Los otros dos involucrados lograron huir, arrojando clavos tipo “miguelitos” en la ruta para impedir la persecución policial. Personal especializado continúa desplegado en la zona para dar con su paradero.