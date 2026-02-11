Enel suspenderá suministro eléctrico en nueve comunas de Santiago este jueves por trabajos de modernización

La compañía Enel informó sobre cortes de luz programados para este jueves 12 de febrero en nueve comunas de la Región Metropolitana.

La medida responde a trabajos de mejoramiento y modernización de la red eléctrica que abastece a más de dos millones de hogares en la capital, y considera interrupciones de hasta siete horas según la zona.

Detalle de las comunas afectadas

Las suspensiones del servicio afectarán a La Granja y La Cisterna entre las 10:00 y 17:00 horas (siete horas); Ñuñoa desde las 09:30 hasta las 17:30 (ocho horas); Recoleta, Quilicura (dos sectores), Pudahuel y Cerrillos entre las 10:00 y 16:00 horas (seis horas); Huechuraba entre las 11:00 y 17:00 horas (seis horas); y Maipú entre las 10:30 y 16:30 horas (seis horas).

Según reportó En Cancha, la empresa recomendó a los clientes revisar los canales oficiales para conocer los sectores específicos afectados en cada comuna y adoptar las precauciones necesarias durante la interrupción del suministro.