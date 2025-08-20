Enel se prepara para el sistema frontal en la Región Metropolitana: Aumentó dotación en terreno y canales de atención

País sistema frontal

Entre este jueves y sábado se pronostican nevadas, precipitaciones y hasta probables tormentas eléctricas.

Debido al intenso sistema frontal pronosticado para esta semana en la Región Metropolitana, Enel dio a conocer que se está preparando para la llegada de las precipitaciones y vientos.

En diferentes zonas de la capital se prevén lluvias, rachas de viento y hasta probabilidad de nieve y tormentas eléctricas en algunos sectores.

Denisse Cancino, responsable de operación de la red Enel Distribución, señaló que “las diferentes plataformas meteorológicas prevén vientos de hasta 60 km/h y lluvia o nieve en la zona de concesión de Enel Distribución“.

“Es por esto que hemos incrementado en 8 veces nuestra dotación en terreno y también hemos incrementado nuestros canales de atención a los clientes en 10 veces lo que tenemos en un día normal de operación”, agregó.

Pronóstico de lluvias en la Región Metropolitana/Meteored

Para la Región Metropolitana, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva debido al evento meteorológico previsto.

Entre el jueves 21 y el sábado 22, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que se esperan nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventiscas en la cordillera de la región; probables nevadas con probabilidad de riesgo en el desplazamiento en la precordillera; viento normal a moderado con probabilidad de viento blanco en la cordillera, probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos en la cordillera de la costa y precipitaciones normales a moderadas en la cordillera de la costa y valle de la región.

Mientras que para el sábado 23 se esperan heladas normales a moderadas en el valle y precordillera.

