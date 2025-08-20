Enel se prepara para el sistema frontal en la Región Metropolitana: Aumentó dotación en terreno y canales de atención

Entre este jueves y sábado se pronostican nevadas, precipitaciones y hasta probables tormentas eléctricas.

Debido al intenso sistema frontal pronosticado para esta semana en la Región Metropolitana, Enel dio a conocer que se está preparando para la llegada de las precipitaciones y vientos.

En diferentes zonas de la capital se prevén lluvias, rachas de viento y hasta probabilidad de nieve y tormentas eléctricas en algunos sectores.

Denisse Cancino, responsable de operación de la red Enel Distribución, señaló que “las diferentes plataformas meteorológicas prevén vientos de hasta 60 km/h y lluvia o nieve en la zona de concesión de Enel Distribución“.

“Es por esto que hemos incrementado en 8 veces nuestra dotación en terreno y también hemos incrementado nuestros canales de atención a los clientes en 10 veces lo que tenemos en un día normal de operación”, agregó.

Para la Región Metropolitana, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva debido al evento meteorológico previsto.

Entre el jueves 21 y el sábado 22, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que se esperan nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventiscas en la cordillera de la región; probables nevadas con probabilidad de riesgo en el desplazamiento en la precordillera; viento normal a moderado con probabilidad de viento blanco en la cordillera, probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos en la cordillera de la costa y precipitaciones normales a moderadas en la cordillera de la costa y valle de la región.

Mientras que para el sábado 23 se esperan heladas normales a moderadas en el valle y precordillera.