Encuesta UDD y la prescidencia: 53% cree que deben renunciar ministros que critiquen a candidatos presidenciales

Por CNN Chile

07.09.2025 / 13:11

El sondeo -al que tuvo acceso CNN Chile- además arrojó que un 55% de los encuestados cree que el Gobierno de Boric no está siendo neutral en la campaña presidencial.

Este domingo, se dio a conocer una nueva edición de la Encuesta Panel Ciudadano de la UDD, a pocas semanas de la elección presidencial y parlamentaria del próximo 16 de noviembre.

En este caso, el sondeo estuvo enfocado en la percepción de prescindencia que existe sobre el Gobierno dirigido por el Presidente Gabriel Boric.

En el documento, al que tuvo acceso CNN Chile, se hizo la pregunta: “¿Cree usted que el Gobierno está siendo neutral en la campaña presidencial?”.

El 55% de los encuestados respondió que no a la afirmación, mientras que un 31% aseguró que si. Por otra parte, un 14% señaló que no sabe.

Posteriormente, se realizó la consulta: “Si un/a ministro/a decidiera criticar públicamente a candidatos presidenciales, ¿cree usted que debería renunciar a su cargo?”.

Ante esta, el 53% señaló que está de acuerdo con que deban dejar el gabinete, mientras que un 36% se mostró en contra. Un 11% señaló que no sabe.

La encuesta se realizó entre el miércoles 3 y el jueves 4 de septiembre con 1.798 casos y una tasa de respuesta del 90%.

