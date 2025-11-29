País Elecciones 2025

Encuesta Panel Ciudadano: Kast obtiene el 60% de los apoyos y Jara un 40% de cara a la segunda vuelta

Por CNN Chile

29.11.2025 / 10:23

Por otra parte, en un escenario que considera a personas que no votarían por ninguno, Kast alcanza el 50% de las preferencias.

Este sábado se dio a conocer una nueva edición de la Encuesta Panel Ciudadano de la UDD, de cara a la segunda vuelta presidencial que enfrentará a Jeannette Jara (PC) con José Antonio Kast (Republicano).

A poco menos de dos semanas del balotaje, el sondeo arrojó la intención de voto de los encuestados entre ambos competidores por llegar a La Moneda.

En este sentido, frente a la pregunta “si la elección de segunda vuelta presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál candidatura votaría?”, un 60% de los encuestados señaló que lo haría por Kast y un 40% sostuvo que lo haría por Jara.

Por otra parte, en la misma pregunta, pero considerando al porcentaje de personas que respondió “nulo / no sabe / no votaría“, un 50% indicó que votaría por Kast, un 34% por Jara y un 16% que no sabe.

