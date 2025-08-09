Encuesta Panel Ciudadano: Kast lidera la carrera presidencial, seguido por Jara y Matthei

La última encuesta Panel Ciudadano de la UDD muestra a la carta presidencial del Partido Republicano liderando la intención de voto con un 28%, seguida de cerca por Jeannette Jara de Unidad por Chile y la candidata de Chile Vamos en tercer lugar con un 15%.

En medio de la carrera presidencial, los sondeos son una herramienta clave para conocer el desempeño de los candidatos. La disputa principal está entre la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

En ese contexto, este sábado la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) dio a conocer sus resultados. Respecto a la intención de voto (si la elección presidencial fuera el próximo domingo), los resultados destacados fueron: José Antonio Kast con un 28%, seguido por Jeannette Jara con un 26%, Evelyn Matthei con un 15% y Franco Parisi con un 9%.

Escenario de segunda vuelta: Kast versus Jara

Proyección de una segunda vuelta presidencial: Matthei versus Jara

Metodología

La encuesta fue enviada a un panel nacional conformado por 1.200 personas. Entre las consultas destacan la intención de voto en primera vuelta, dos escenarios de segunda vuelta y cruces por tipo de votante.