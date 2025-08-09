Encuesta Panel Ciudadano: Kast lidera la carrera presidencial, seguido por Jara y Matthei
Por CNN Chile
09.08.2025 / 14:47
La última encuesta Panel Ciudadano de la UDD muestra a la carta presidencial del Partido Republicano liderando la intención de voto con un 28%, seguida de cerca por Jeannette Jara de Unidad por Chile y la candidata de Chile Vamos en tercer lugar con un 15%.
En medio de la carrera presidencial, los sondeos son una herramienta clave para conocer el desempeño de los candidatos. La disputa principal está entre la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.
En ese contexto, este sábado la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) dio a conocer sus resultados. Respecto a la intención de voto (si la elección presidencial fuera el próximo domingo), los resultados destacados fueron: José Antonio Kast con un 28%, seguido por Jeannette Jara con un 26%, Evelyn Matthei con un 15% y Franco Parisi con un 9%.
Encuesta Panel Ciudadano UDD.
Cruce por tipo de votante: habitual y obligatorio. Crédito: Encuesta Panel Ciudadano UDD.
Escenario de segunda vuelta: Kast versus Jara
En una eventual segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast se impone sobre Jeannette Jara. Crédito: Encuesta Panel Ciudadano UDD.
Cruce por tipo de votante: habitual y obligatorio. Crédito: Encuesta Panel Ciudadano UDD.
Proyección de una segunda vuelta presidencial: Matthei versus Jara
En una eventual segunda vuelta presidencial, Evelyn Matthei se impone sobre Jeannette Jara. Crédito: Encuesta Panel Ciudadano UDD.
Cruce por tipo de votante: habitual y obligatorio. Crédito: Encuesta Panel Ciudadano UDD.
Metodología
La encuesta fue enviada a un panel nacional conformado por 1.200 personas. Entre las consultas destacan la intención de voto en primera vuelta, dos escenarios de segunda vuelta y cruces por tipo de votante.
- Fue realizada entre las 12:00 horas del jueves 7 y las 12:00 horas del viernes 8 de agosto de 2025.
- Se contabilizaron 1.048 casos, con una tasa de respuesta del 87% y un margen de error del 3%.