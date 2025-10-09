Encuesta Fundación Paz Ciudadana: 35% declaró haber sido víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses

La fundación publicó los resultados del estudio que mide la victimización en los hogares y el temor al delito. En este último, el 24,7% de los encuestados reporta un nivel alto de inseguridad.

La Fundación Paz Ciudadana dio a conocer los resultados del estudio que mide la victimización en los hogares, el temor al delito y la confianza en las instituciones de seguridad pública.

Según los datos, cerca del 35% de los hogares de las grandes ciudades del país declara haber sido víctima de un robo o intento de robo en los últimos seis meses, una cifra que se mantiene estable respecto al sondeo de 2024.

En cuanto al temor al delito, el 24,7% de los encuestados presenta un nivel alto de inseguridad. Aunque esta es una de las cifras más elevadas de los últimos 25 años, se observa una disminución respecto a la medición anterior.

Por otro lado, el informe reveló que un 13,2% de los encuestados declara haber visto o experimentado directamente homicidios por ajuste de cuentas en su barrio, mientras que un 23,8% considera muy o bastante probable ser víctima de homicidio en los próximos 12 meses.

El director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, comentó: “Si vemos la evolución con respecto al año anterior, hay una baja significativa en las estafas online. También baja el robo por sorpresa, aunque se registra un incremento —no significativo— en los robos con violencia. Los homicidios bajan de 31,4% a 23,8% en la probabilidad de ser víctima. Los secuestros disminuyen, aunque no significativamente, de 23,1% a 21,3%, y los delitos sexuales bajan de 21% a 16,8%, siendo esta una baja significativa. Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) obtienen nota sobre cuatro; mientras que el Gobierno y los senadores y diputados alcanzan promedios de 3,3 y 2,4, respectivamente.”

Por su parte, el asesor de Fundación Paz Ciudadana, Roberto Méndez, complementó: “La victimización sube, aunque no de manera significativa, y llega al 35%. Esa es la cifra que estamos entregando en este momento. Significa que más de un tercio de las familias declara que alguno de sus miembros fue víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses. Este nivel de temor, con un 24% de la población que teme ser víctima, se reduce este año respecto al anterior, y por segundo año consecutivo, considerando que el máximo llegó al 30% en 2023.”

Metodología

El estudio se aplicó entre el 15 de agosto y el 12 de septiembre de 2025, sobre una muestra de 1.800 casos a nivel nacional, con un margen de error de ±2,3%.